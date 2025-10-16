Την ανησυχία του για τη διαχρονική υπερσυγκέντρωση μεγάλων δημόσιων έργων σε περιορισμένο αριθμό εργολάβων, εκφράζει ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, με αφορμή τη νέα έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ αναφέρει πως η έκθεση «επιβεβαιώνει αυτό που ήδη ήταν γνωστό», δηλαδή τις σοβαρές «στρεβλώσεις», που επικρατούν εδώ και χρόνια στον τομέα των δημόσιων κατασκευαστικών έργων.

Όπως σημειώνει, το φαινόμενο της υπερσυγκέντρωσης, ιδίως στα έργα οδοποιίας, οδηγεί σε μείωση του ανταγωνισμού, αύξηση του κόστους, πτώση της ποιότητας και ενίσχυση του συστημικού ρίσκου, με το κράτος να καθίσταται ολοένα και πιο εξαρτημένο από λίγες μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες.

«Το δημόσιο συμφέρον δεν εξυπηρετείται όταν δημιουργούνται δεσπόζουσες θέσεις στην αγορά των δημοσίων έργων. Οι συνέπειες είναι σαφείς. Λιγότερος ανταγωνισμός, αυξημένο κόστος, χαμηλότερη ποιότητα και μικρότερη ευελιξία του κράτους κατά την υλοποίηση έργων», σημειώνει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου.

Επιπλέον, υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια εργαστηρίου που διοργάνωσε στις αρχές του 2025 για τα δημόσια έργα, είχαν τεθεί στο τραπέζι συγκεκριμένες εισηγήσεις, για εκσυγχρονισμό του συστήματος, μεταξύ των οποίων ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός μεγάλων έργων για να δοθεί χρόνος προετοιμασίας στην αγορά και να ενθαρρυνθούν συμπράξεις μικρότερων εργολάβων, διαφοροποίηση των μεθόδων ανάθεσης, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τη μέθοδο «Μελέτη – Κατασκευή – 12ετής Συντήρηση», η οποία είναι σύνθετη και αποκλείει νέους παίκτες, καθώς και αλλαγή του βασικού κριτηρίου ανάθεσης, από την αποκλειστική επιλογή της χαμηλότερης τιμής, σε συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών, αλλά και την αξιολόγηση της προηγούμενης απόδοσης εργολάβων.

Επίσης, είχαν τεθεί στο τραπέζι εισηγήσεις αναφορικά στους Τμηματικούς διαγωνισμούς (lots), ώστε να δοθεί πρόσβαση και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις – πρακτική ευρέως διαδεδομένη σε χώρες της Ε.Ε., στις ταχείες διαδικασίες επίλυσης διαφορών, για να αποφεύγονται χρονοβόρες και κοστοβόρες καθυστερήσει και ο θεσμός του Διευθυντή Έργου (Project Manager), με πλήρη αρμοδιότητα και εργαλεία παρακολούθησης κόστους, χρόνου και ποιότητας.

Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αν και τα προβλήματα είναι γνωστά και διαχρονικά, η Πολιτεία εξακολουθεί να καθυστερεί στη λήψη ουσιαστικών μέτρων.

«Χρόνια τώρα μιλούμε για εκσυγχρονισμό, για τομές, για αλλαγές. Όμως, αντί να περνάμε στην πράξη, περιοριζόμαστε σε επισημάνσεις και εισηγήσεις», τονίζει ο κ. Κωνσταντή.

Καταλήγοντας αναφέρει ότι «δυστυχώς, παρόλο που οι στρεβλώσεις στα δημόσια έργα είναι γνωστές και συζητούμε για εκσυγχρονισμό και λύσεις εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει μια δυστοκία στο να γίνουν παρεμβάσεις, τομές και εκσυγχρονισμοί και μένουμε στις επισημάνσεις και τις εισηγήσεις».

