Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φουγάρο ταχυφαγείου το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και Υδραυλική Τηλεσκοπική Πλατφόρμα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρνακας - Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου.

Μέλος του προσωπικού του ταχυφαγείου, στην προσπάθειά του να μεταβεί σε ανοιχτό χώρο, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με Ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο και γίνεται τελική κατάσβεση και εξαερισμός του χώρου.