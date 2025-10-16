Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής το κόστος της μετακίνησης των οχημάτων που «κόλλησαν» στην αλυκή Λάρνακας από την περασμένη Τετάρτη.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, το τιμολόγιο δεν έχει ακόμη αποσταλεί στο δημαρχείο καθώς αναμένεται να σταλεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται ότι η επιχείρηση ξεκίνησε χθες γύρω στις 7 το πρωί όταν ιδιωτική εταιρεία ανέλαβε χρησιμοποιώντας βαρέα μηχανήματα τον απεγκλωβισμό των δύο οχημάτων.

Ωστόσο, κατά τη διαδικασία απεγκλωβισμού υπήρξαν δυσκολίες, αφού με τη μετακίνηση των αυτοκινήτων η λάσπη είχε ανυψωθεί καθιστώντας το έργο πιο δύσκολο, ενώ ορισμένες φορές είχε κοπεί ο ιμάντας που ρυμουλκούσε τα οχήματα.

Παρά τις δυσκολίες η εταιρεία κατάφερε και έβγαλε από την αλυκή το πρώτο αυτοκίνητο γύρω στις 11:30, ενώ λίγα λεπτά πριν από τις 2 το μεσημέρι έγινε κατορθωτό να απομακρυνθεί και το δεύτερο όχημα.

Σε δηλώσεις του χθες ο Αντιδήμαρχος Λάρνακας Ιάσωνας Ιασωνίδης είχε αναφέρει πως όταν οι Υπηρεσίες του Δήμου μίλησαν με τον ιδιοκτήτη των οχημάτων, είχε πει πως εισήλθε στην αλυκή, προσπαθώντας να φτάσει πιο κοντά στο ηλιοβασίλεμα για να βγάλει καλύτερες εικόνες με τη κάμερα του.

Πρόσθεσε πως ο ιδιοκτήτης και των δύο οχημάτων είναι ο ίδιος και πως θα καταβάλει χρηματικό ύψους δύο χιλιάδων ευρώ, που του επιβλήθηκε από τη Υπηρεσία Θήρας.

Ο κ. Ιασωνίδης σημείωσε ακόμα ότι «ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που ανέλαβε την επιχείρηση απεγκλωβισμού των οχημάτων, ανέφερε πως το όλο εγχείρημα θα στοιχίσει από 5 μέχρι 8 χιλιάδες ευρώ. Αυτό το κόστος θα το επωμιστεί ο κύριος που μπήκε με το αυτοκίνητο του μέσα στην αλυκή», είπε.

Σημειώνεται ότι τα δύο οχήματα μετά τον απεγκλωβισμό τους μεταφέρθηκαν σε αποθήκες του Δήμου Λάρνακας για κατάσχεση και ο ιδιοκτήτης τους θα τα πάρει πίσω μόλις πληρώσει την εταιρεία που τα απομάκρυνε από την αλυκή.

