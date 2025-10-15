Απεγκλωβίστηκαν σήμερα, μετά από πολύωρη επιχείρηση και δυσκολίες, τα δύο οχήματα τα οποία «κόλλησαν» στην αλυκή Λάρνακας από την περασμένη Τετάρτη.

Σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Λάρνακας Ιάσωνας Ιασωνίδης ανέφερε ότι από τις 07.00 το πρωί της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου «ιδιωτική εταιρεία ανέλαβε τον απεγκλωβισμό των δύο οχημάτων, η οποία φαίνεται ότι είναι επιτυχής. Είναι λίγο αργοπορημένη η όλη διαδικασία λόγω της δυσκολίας της λάσπης η οποία με τη μετακίνηση των αυτοκινήτων έχει ανυψωθεί και καθιστά πιο δύσκολο το έργο».

Ωστόσο συνέχισε «η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και γύρω στις 11:30 βγήκε από την αλυκή το πρώτο αυτοκίνητο ενώ ελπίζουμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι το αργότερο να βγει και το δεύτερο όχημα».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Ιασωνίδης είπε πως «ο ιδιοκτήτης του πρώτου αυτοκινήτου, όταν του μίλησαν οι Υπηρεσίες του Δήμου Λάρνακας ανέφερε πως προσπαθούσε να φτάσει πιο κοντά στο ηλιοβασίλεμα για να βγάλει καλύτερες εικόνες με τη κάμερα του».

Σε άλλη ερώτηση απάντησε πως «δεν θα βάλουμε περιτείχισμα στη περιοχή, όπως λένε ορισμένα πρόσωπα, επειδή με την ενέργεια αυτή, ο βιότοπος θα χάσει την αξία του».

Πρέπει, συνέχισε «να μάθουμε κι εμείς σαν Κύπριοι και ο κόσμος όλος επειδή βλέπουμε και τουρίστες που πάνε στο κέντρο της Αλυκής ενώ απαγορεύεται, να σεβόμαστε τους βιότοπους και το φυσικό περιβάλλον».

Ανέφερε ακόμα ότι «ο οδηγός του πρώτου οχήματος θα καταβάλει χρηματικό πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ, που του επιβλήθηκε από τη Υπηρεσία Θήρας. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που έχει αναλάβει να απεγκλωβίσει τα δύο αυτοκίνητα, ανέφερε πως η επιχείρηση θα στοιχίσει από πέντε μέχρι οκτώ χιλιάδες».

Όπως είπε ο κ. Ιασωνίδης «αυτό το κόστος θα το επωμιστεί ο κύριος που μπήκε με το αυτοκίνητο του μέσα στην αλυκή. Μόλις απεγκλωβιστούν τα δύο οχήματα θα μεταφερθούν σε αποθήκες του Δήμου και θα κατασχεθούν μέχρις ότου πληρωθεί η εταιρεία η οποία έκανε την επιχείρηση απομάκρυνσης» κατέληξε.