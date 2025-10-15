Με τη συμμετοχή πέραν των 12 χιλιάδων επισκεπτών, ολοκληρώθηκε η 10η διοργάνωση του Nicosia Book Fest, το οποίο ανανεώνει το ραντεβού του για τον επόμενο Οκτώβριο του 2026, με στόχο να προσφέρει μια ακόμη πιο δυναμική εμπειρία για αναγνώστες, δημιουργούς και επαγγελματίες του βιβλίου.

Το φεστιβάλ, που φιλοξενήθηκε στο Πάρκο Ακρόπολης, στη Λευκωσία, συγκέντρωσε φέτος εκατοντάδες συγγραφείς, εκδότες και βιβλιοπωλεία από την Κύπρο και το εξωτερικό, ενώ περιλάμβανε περισσότερες από 80 δράσεις, παρουσιάσεις και συζητήσεις για μικρούς και μεγάλους.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Nicosia Book Fest αναφέρει πως η φετινή διοργάνωση αποτέλεσε, όχι μόνο επισφράγιση της επιτυχούς δεκαετούς πορείας του θεσμού, αλλά και αφετηρία για νέα ανοίγματα στο μέλλον.

Όπως σημειώνει, από το 2016, οπότε και δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας, το Nicosia Book Fest έχει εξελιχθεί σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης για τον κόσμο του βιβλίου, της γνώσης και της κουλτούρας, με στόχο την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και την υποστήριξη της λογοτεχνικής παραγωγής του τόπου.

Στις σκηνές και τα περίπτερα του φεστιβάλ έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια σημαντικά ονόματα της κυπριακής και διεθνούς λογοτεχνικής σκηνής, δίνοντας ζωή σε έναν διάλογο που συνεχώς εμπλουτίζεται και εξελίσσεται.

«Ένα από τα πιο ξεχωριστά στοιχεία της επιτυχίας του είναι η ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης με το κοινό. Χιλιάδες άνθρωποι το έχουν αγκαλιάσει ως κάτι δικό τους, επιστρέφοντας κάθε χρόνο με ανυπομονησία για να ζήσουν τη μοναδική του ατμόσφαιρα. Το φεστιβάλ έχει εξελιχθεί σε μια γιορτή του βιβλίου, σε ένα σημείο συνάντησης για όλες τις ηλικίες, ένα πολιτιστικό γεγονός που συνδυάζει τη γνώση με την ψυχαγωγία και την ανθρώπινη επαφή», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το Nicosia Book Fest κάνει ιδιαίτερη μνεία στους εκατοντάδες εθελοντές, που κάθε χρόνο προσφέρουν το χρόνο και την ενέργειά τους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχημένη διεξαγωγή του φεστιβάλ.

