H μεταφορά στο Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου και μέρους του προσωπικού του Τμήματος Δασών που ασχολείται και συμμετέχει σε δράσεις δασοπροστασίας, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν σήμερα η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου με τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών, Σάββα Ιεζεκιήλ και δύο Πρώτους Συντηρητές Δασών του Τμήματος Δασών, τους Ανδρέα Χρίστου και Κώστα Παπαγεωργίου. Για «δυσμενείς επιπτώσεις» έκανε λόγο ο κ. Ιεζεκιήλ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι σήμερα, στο γραφείο της Προέδρου της Βουλής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, η κ. Δημητρίου ενημερώθηκε για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2025, για μετονομασία του Υπουργείου Εσωτερικών σε Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας και η μεταφορά σε αυτό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου και μέρους του προσωπικού του Τμήματος Δασών που ασχολείται και συμμετέχει σε δράσεις δασοπροστασίας, με σκοπό την επίτευξη καλύτερου συντονισμού στην αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων που συνδέονται με ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών επισήμανε ότι η εν λόγω απόφαση, η οποία βρίσκεται ήδη στο στάδιο υλοποίησής της, καθώς περιλήφθηκε στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, δυνατόν να επιφέρει δυσμενείς και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις τόσο στην πρόληψη όσο και στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών.

Η Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στο έργο του Τμήματος Δασών και εξήρε τη δράση του εν λόγω τμήματος και του προσωπικού του στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Συναφώς, όπως σημειώνεται, τόνισε την ανάγκη ενημέρωσης των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον τρόπο υλοποίησης της εν λόγω απόφασης, επισημαίνοντας παράλληλα το ενδεχόμενο επανεξέτασής της και την ανάγκη ενίσχυσης του Τμήματος Δασών τόσο με επαρκές ανθρώπινο δυναμικό όσο και με εξοπλισμό.

Τέλος, κατά τη συνάντηση, αναγνωρίστηκε εκατέρωθεν η ανάγκη θέσπισης Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος να έχει διευρυμένες εξουσίες συντονισμού διάφορων εμπλεκόμενων υπηρεσιών, χωρίς την προσθήκη αχρείαστων γραφειοκρατικών διαδικασιών.

