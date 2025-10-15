Σημαντική μείωση 28,9% σημείωσε ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025, σε σύγκριση την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ μεγάλη μείωση κατά 58,4% παρουσίασε ο αριθμός των αδειών οικοδομής μόνο τον Ιούνιο του 2025, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Ιούνιο του 2025 ανήλθε στις 635, σε σύγκριση με 1.528 τον Ιούνιο 2024, καταγράφοντας μείωση 58,4%.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €275,1 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 236,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 1.132 οικιστικές μονάδες.

Εξάλλου, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025, εκδόθηκαν 3.399 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 4.782 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 28,9%.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 15,2%, στο €1,73 δισεκατομμύρια (από €2,04 δισ. το α΄ εξάμηνο του 2024) και το συνολικό εμβαδόν κατά 12,4%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 13,1%, στις 6.616, από 7.616 το α΄ εξάμηνο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι Μονοκατοικίες αυξήθηκαν κατά 0,2%, στις 1.689, σε σύγκριση την αντίστοιχη περίοδο του 2024, οι Οικιστικές Πολυκατοικίες μειώθηκαν κατά 12,5%, στις 4.227, οι Διπλοκατοικίες μειώθηκαν κατά 7,4%, στις 536 και οι Μικτές Πολυκατοικίες μειώθηκαν κατά 68,5%, στις 164.

Η Στατιστική Υπηρεσία σημειώνει ότι από τη 1η Ιουλίου 2024, η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής μεταφέρθηκε από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους νεοσύστατους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και οι διαδικασίες αδειοδότησης διενεργούνται μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος».

Πηγή: ΚΥΠΕ