Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας ανακοινώνει ότι σήμερα υπογράφηκε το συμβόλαιο για την ανέγερση της Αίθουσας Πολιτισμού και Συνεδριακού Κέντρου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δερύνειας, μεταξύ του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας Miltiades Neophytou Civil Engineering Contractors and Developers Ltd, κ. Γιαννάκη Ιωάννου, και του Δημάρχου κ. Γιώργου Νικολέττου.

Το έργο σηματοδοτεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό βήμα για την περιοχή, καθώς η ανέγερση της Αίθουσας Πολιτισμού και Συνεδριακού Κέντρου αναμένεται να προσφέρει πολλαπλά οφέλη σε πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Η νέα Αίθουσα θα αποτελέσει πυρήνα πολιτιστικής δημιουργίας και έκφρασης, προσφέροντας τη δυνατότητα φιλοξενίας θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, εκδηλώσεων και συνεδρίων, ενώ θα ενισχύσει την παρουσία και τη δράση των τοπικών καλλιτεχνών, συλλόγων και φορέων πολιτισμού. Παράλληλα, θα συμβάλει στη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, προσελκύοντας επισκέπτες από όλη την Κύπρο και το εξωτερικό.

Το Συνεδριακό Κέντρο θα μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 500 άτομα, ενώ το θέατρο θα διαθέτει δυναμικότητα 450 θέσεων και χώρο στάθμευσης για 140 οχήματα. Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στα 5.096.050 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το έργο μελετήθηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο Ferreos Architect και εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας ευχαριστεί τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών και τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών για την πολύτιμη βοήθεια και την άψογη συνεργασία τους στην υλοποίηση του έργου.

Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας, Γιώργος Νικολέττος, δήλωσε ότι η υπογραφή των συμβολαίων «σηματοδοτεί την έναρξη ενός οράματος που θα αλλάξει τον πολιτιστικό και κοινωνικό χάρτη της περιοχής, δημιουργώντας έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού, παιδείας και δημιουργίας, αντάξιο της ιστορίας και του μέλλοντος του τόπου μας».