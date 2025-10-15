Στις προσπάθειες για επανένωση της Κύπρου, στον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στη στρατηγική σημασία της ναυτιλίας για την κυπριακή οικονομία αναφέρθηκε η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη, μιλώντας σε εκδήλωση για την 65η επέτειο της Ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Τρίτη σε ξενοδοχείο του Λονδίνου

Στην εκδήλωση, η κ. Χατζημανώλη εκπροσώπησε την κυπριακή Κυβέρνηση ενώ την βρετανική, ο Υπουργός για το Σύνταγμα και τις Σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), Νικ Τόμας – Σάιμοντς.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης Βρετανοί βουλευτές, στελέχη της Κυβέρνησης, αξιωματούχοι της Κοινοπολιτείας, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), διπλωμάτες, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της επιχειρηματικής κοινότητας, της ακαδημαϊκής ζωής και Κύπριοι της ομογένειας. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας.

Ο Ύπατος Αρμοστής Δρ Κυριακός Π. Κούρος και η σύζυγός του κα Βασιλική Κινάνη Κούρου μαζί με μέλη της κυπριακής διπλωματικής αποστολής, υποδέχτηκαν τους καλεσμένους ως είθισται, ενώ στην αρχή της εκδήλωσης ανακρούστηκαν οι Εθνικοί Ύμνοι Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου.

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκομένους, ο Ύπατος Αρμοστής μεταξύ άλλων αναφέρθηκε τόσο στις διεθνείς προκλήσεις και συγκρούσεις που επηρεάζουν την Κύπρο και την περιοχή, όσο και στη συνεχιζόμενη κατοχή και την ανάγκη επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για επανένωση. Παράλληλα, τόνισε την πρόοδο και ανθεκτικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη σημασία των σχέσεων Κύπρου - Ηνωμένου Βασιλείου σε πολιτικό, οικονομικό και αμυντικό επίπεδο. Υπογράμμισε δε, τη συμβολή της ναυτιλίας στην κυπριακή οικονομία, αφιερώνοντας τη φετινή επέτειο στην υποψηφιότητα της Κύπρου για επανεκλογή στο Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

Με τη σειρά της, η κα Χατζημανώλη εξήρε τις στενές και διαχρονικές σχέσεις της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην κυπριακή παροικία για τη συμβολή της στη διατήρηση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών. Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε στην πορεία, τις προκλήσεις και τα επιτεύγματα του κυπριακού κράτους, εστιάζοντας στη συνεχή πρόοδο και ανθεκτικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας «παρά τις προκλήσεις», όπως είπε.

Αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη προσπάθεια για επανένωση της Κύπρου και στον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τέλος, αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της ναυτιλίας για την κυπριακή οικονομία και στην υποψηφιότητα της Κύπρου για επανεκλογή στο Συμβούλιο του ΙΜΟ, τονίζοντας τον ρόλο της χώρας ως αξιόπιστου και ενεργού εταίρου στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

Ο Νικ Τόμας - Σάιμοντς, στην προσφώνησή του, συνεχάρη την Κυπριακή Δημοκρατία και τον λαό της για τα 65 χρόνια ανεξαρτησίας, επισημαίνοντας τη βαθιά και πολυεπίπεδη σχέση που συνδέει τις δύο χώρες. Εξέφρασε, επίσης, την πρόθεση της βρετανικής Κυβέρνησης να συνεχίσει να ενισχύει τη συνεργασία Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Παράλληλα είπε πως η χώρα του στηρίζει σθεναρά εδώ και χρόνια την λύση του Κυπριακού με βάση την λύση Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Ανακοίνωσε δε, πως μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα επισκεφθεί το νησί καθώς η Κύπρος αναλαμβάνει τα ηνία της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από πολιτιστικό μουσικό πρόγραμμα, αναδεικνύοντας τον πλούτο, τη φιλοξενία και τη ζωντάνια του κυπριακού πολιτισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ