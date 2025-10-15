Ως ένα σημαντικό βήμα προς την ουσιαστική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, χαρακτήρισε την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου κατά την ετοιμασία νομοθετικών πρωτοβουλιών και άλλων δράσεων, η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζι Χριστοδούλου.

Σε δηλώσεις της μετά την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Ενσωμάτωσης της Διάστασης του Φύλου Νόμος του 2025», η κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό βήμα προς την ουσιαστική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Σημείωσε ότι το νομοσχέδιο επιδιώκει να περιλάβει την υποχρέωση για ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου κατά την ετοιμασία νομοθετικών πρωτοβουλιών, τον καταρτισμό του κρατικού προϋπολογισμού, τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την υλοποίηση δράσεων που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων. Ειδικότερα, πρόσθεσε, το νομοσχέδιο προνοεί ότι κάθε Υπουργείο, Υφυπουργείο, υπηρεσία, αρχή και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας θα πρέπει, κατά τον σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων, να συνεκτιμούν και να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες και πραγματικότητες των ανδρών και των γυναικών.

«Μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση διασφαλίζει ότι οι δημόσιες πολιτικές θα ανταποκρίνονται πλέον πληρέστερα και πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας, επιταχύνοντας παράλληλα την πρόοδο προς την ουσιαστική έμφυλη ισότητα», ανέφερε, και ευχαρίστησε τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και τη λειτουργό ισότητας του Υπουργείου και την Επίτροπο Νομοθεσίας, για τη συνεργασία.

Πηγή: ΚΥΠΕ