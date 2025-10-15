Στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό τραυματισμού ατόμου με οπτική αναπηρία, προκαλούμενο από μη κατάλληλο λεωφορείο, ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών, κ. Χριστάκης Νικολαΐδης, μίλησε για τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν Κύπριοι πολίτες που έχουν οπτικές αναπηρίες και χρησιμοποιούν λεωφορείο για τη μεταφορά τους.



Σημαντικό σημείο της παρέμβασης του κ. Νικολαΐδη, είναι η αναφορά στη μη χρησιμοποίηση της ηχητικής αναγγελίας των στάσεων. «Δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν χρησιμοποιείται η αναγγελία στάσεων» δήλωσε συγκεκριμένα.



Ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε ακόμη το ζήτημα των μεγάλων οδικών αποστάσεων που χρειάζεται να διανύουν τα λεωφορεία, ούτως ώστε να μεταβούν στην Σχολή Τυφλών τα Άτομα με Αναπηρίες για τη παρακολούθηση μαθημάτων/προγραμμάτων κατάρτισης. «Είναι ο μόνος χώρος που παρέχονται τέτοια προγράμματα» πρόσθεσε.

Επίσης, κατά τα λεγόμενα του κ. Νικολαΐδη, η είσοδος στα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά, δεν είναι εύκολα προσβάσιμη. Επιπρόσθετα, ο ίδιος, δήλωσε ότι «Ο χώρος που θα καθίσουν είναι πολύ περιορισμένος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάθονται στον διάδρομο του λεωφορείου. Επίσης, έκανε λόγο για τη σημερινή τεχνική κατάσταση που βρίσκονται τα λεωφορεία που αξιοποιούνται για τη μεταφορά της συγκεκριμένης ομάδας ατόμων. «Είναι απελπιστική η διαδρομή» πρόσθεσε ακολούθως.

«Θα μπορούσε να αντικατασταθεί το συγκεκριμένο λεωφορείο, με ένα μεγαλύτερο, πιο ευρύχωρο και πιο καινούριο όχημα» τόνισε στη συνέχεια.



Αναφορικά με τον τραυματισμό του ατόμου που κτυπήθηκε πρόσφατα, λόγω της ακαταλληλότητας λεωφορείου, ο κ. Νικολαΐδης δήλωσε ότι βρίσκεται σε «καλύτερη κατάσταση».



