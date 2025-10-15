Το βραβείο Madame Figaro Πρωτείο Ζωής εις μνήμην Άντη Χατζηκωστή 2025 απονεμήθηκε στη Μάριαν Παναγή, την πρώτη Κύπρια απόφοιτο δραματικής σχολής με κινητική δυσκολία.

Η Μάριαν με πίστη, επιμονή και αφοσίωση στο όνειρό της, κατάφερε να χαράξει τη δική της πορεία στον χώρο του θεάτρου και να σταθεί επαγγελματικά στη σκηνή, στέλνοντας το πιο δυνατό μήνυμα ζωής και δύναμης.

Εμφανώς συγκινημένη κατά την παραλαβή του βραβείου ανέφερε ότι «σας ευχαριστώ για την τιμή, θέλω να ευχαριστήσω αυτό τον θεσμό για την επιλογή του να είμαι εγώ εδώ. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν και με είδαν με τα μάτια της καρδιάς για να κάνω αυτό που θέλω. Οπότε σήμερα θέλω να τους αφιερώσω αυτό το βραβείο, όπως επίσης και στην οικογένειά μου που πάντα είναι δίπλα μου και με στηρίζει και εύχομαι ολόψυχα αυτό το βραβείο και η δική μου πορεία να βοηθήσουν όλους τους ανθρώπους μέσα τους, να γίνει ένα κλικ και να πουν ότι δεν μπορούν να τα παρατούν και τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο. Όλοι μπορούμε να καταφέρουν αυτά που θέλουμε».

