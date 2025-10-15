Τα βραβεία Madame Figaro είναι ένας θεσμός που εδώ και 20 χρόνια τιμά τις γυναίκες της Κύπρου. Γυναίκες με προσφορά, αφοσίωση, καινοτομία, ταλέντο και δημιουργικότητα. Γυναίκες που μέσα από τη δράση και το έργο τους, καθρεφτίζουν τα ιδανικά της κυπριακής κοινωνίας. Που εμπνέουν, ανοίγουν δρόμους και φωτίζουν με τη δύναμή τους, τις ζωές των άλλων.

Η τελετή βράβευσης των βραβείων Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 2025 που παρουσιάζει η Estée Lauder, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, σε μια λαμπερή τελετή απονομής στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση ΣΙΓΜΑ.

Ο θεσμός αποτελεί έναν ύμνο στη δημιουργικότητα και την προσφορά αξιόλογων Κυπρίων γυναικών στην κοινωνία. Μέσα από τη δράση τους στον επιχειρηματικό κόσμο, την επιστήμη και τον πολιτισμό, οι γυναίκες αυτές αναδεικνύονται σε θετικά πρότυπα.

Η λαμπερή Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχτηκε το κοινό στη σκηνή, ανοίγοντας τη βραδιά με την κομψότητα και την ενέργειά της.

