Επεισοδιακός ήταν ο έλεγχος λειτουργών του Τμήματος Τελωνείων σε άντρα και γυναίκα, οι οποίοι επιχείρησαν να περάσουν παράνομα τσιγάρα μέσω του οδοφράγματος της Λήδρας.

Συγκεκριμένα, Το 2022 το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έκρινε ένοχο τον εφεσείοντα για σειρά αδικημάτων που διαπράχθηκαν στο οδόφραγμα της οδού Λήδρας, όταν, σύμφωνα με τα ευρήματα, επιτέθηκε σε τελωνειακό λειτουργό για να αποφύγει έλεγχο. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, ο κατηγορούμενος βρέθηκε ένοχος για κοινή επίθεση, παρεμπόδιση τελωνειακού λειτουργού και παράνομη επίθεση σε τελωνειακό λειτουργό κατά παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα Ν. 94(Ι)/2004.

Στις 23 Ιουνίου 2022, το Δικαστήριο επέβαλε στον εφεσείοντα πρόστιμο €1.750 για την παρεμπόδιση λειτουργού και €2.500 για την επίθεση, συνολικά €4.250. Καμία ποινή δεν επιβλήθηκε για τις άλλες κατηγορίες, καθώς κρίθηκε ότι περιλαμβάνονταν στα κύρια αδικήματα.

Μαζί του δικάστηκε και η τότε αρραβωνιαστικιά του, η οποία κρίθηκε ένοχη σε άλλη κατηγορία και της επιβλήθηκε πρόστιμο €600. Εκείνη δεν άσκησε έφεση.

Σύμφωνα με τα αποδεκτά γεγονότα, το βράδυ της 19ης Ιουλίου 2016, γύρω στις 20:30, το ζευγάρι πέρασε πεζό από τα κατεχόμενα προς τις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, μεταφέροντας τέσσερις συσκευασίες καπνού των 50 γραμμαρίων, «τις οποίες ο Εφεσείων είχε κρύψει στις κάλτσες του, οι οποίες καλύπτονταν από μακρύ παντελόνι».

Κατά τον έλεγχο, τελωνειακός λειτουργός, που βρισκόταν σε υπηρεσία, τους σταμάτησε και ζήτησε να δηλώσουν αν μετέφεραν καπνικά προϊόντα. Η απάντηση δεν τον ικανοποίησε και τους κάλεσε να εισέλθουν στον σταθμό για έρευνα. Η Κατηγορούμενη 2 υπάκουσε, αλλά ο εφεσείων στάθηκε στην είσοδο και, αντιλαμβανόμενος ότι επίκειται σωματικός έλεγχος, φώναξε: «Έφκα έξω κόρη τζιαι βούρα να φύουμε». Ακολούθησε φυγή και των δύο.

Ο τελωνειακός λειτουργός, μαζί με συνάδελφό του και έναν αστυνομικό, τους καταδίωξε. Όπως καταγράφεται στην απόφαση, «ο λειτουργός πρόλαβε την Κατηγορούμενη 2 και της έφραξε την πορεία με τα χέρια ανυψωμένα», ενημερώνοντάς την ότι βρισκόταν υπό σύλληψη. Τότε, «ο Εφεσείων τον άρπαξε βίαια από τις μασχάλες, ασκώντας πίεση στην περιοχή της καρδιάς και του λαιμού, σπρώχνοντάς τον προς το έδαφος και φωνάζοντας “Τρέξε φύε”».

Με την επέμβαση των αστυνομικών, ο λειτουργός ελευθερώθηκε και ο εφεσείων συνελήφθη. Από τη σωματική έρευνα εντοπίστηκαν τα κρυμμένα πακέτα καπνού, ενώ στην αρραβωνιαστικιά του δεν βρέθηκε κάτι παράνομο. Ο λειτουργός υπέστη προσωρινή δυσφορία λόγω καρδιολογικού προβλήματος και μεταφέρθηκε για προληπτικές εξετάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο τελωνειακός λειτουργός δεν τους ενημέρωσε επαρκώς για τον ρόλο του και ότι ο εφεσείων «ενήργησε προς άμυνα της συντρόφου του, νομίζοντας ότι δεχόταν επίθεση». Το Δικαστήριο όμως απέρριψε τη θέση αυτή ως «εγγενώς απίθανη, παράλογη και μη ανταποκρινόμενη στα πραγματικά γεγονότα».

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε το πρωτόδικο Δικαστήριο:

«Είναι προφανές μέσα από την αποδεκτή μαρτυρία ότι οι κατηγορούμενοι είχαν πλήρη αντίληψη της θέσεως και του ρόλου του λειτουργού. Οι κινήσεις τους, ειδικότερα του Κατηγορουμένου 1, δείχνουν ότι πράγματι ότι ο Κατηγορούμενος 1 επιχείρησε να αποφύγει τον τελωνειακό έλεγχο και διέφυγε προς το παρόν».

Ο εφεσείων προσέβαλε τόσο την καταδίκη όσο και την ποινή, προβάλλοντας τέσσερις λόγους έφεσης. Μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκε ότι η απόφαση ήταν αναιτιολόγητη, ότι ενήργησε νομίμως για να αποτρέψει «παράνομη σύλληψη» της αρραβωνιαστικιάς του, και ότι το πρόστιμο ήταν υπερβολικό και άνισο σε σύγκριση με εκείνο της συγκατηγορούμενης.

Το Ανώτατο, εξετάζοντας την έφεση, επισήμανε ότι κατά τη δίκη «ουδέποτε τέθηκε ζήτημα παράνομης σύλληψης», αλλά αντιθέτως η υπεράσπιση «στηρίχθηκε στη θέση της γνήσιας πλάνης», δηλαδή ότι ο εφεσείων δεν είχε αντιληφθεί ότι ο λειτουργός ήταν τελωνειακός.

Το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι η άσκηση βίας «δεν συνδεόταν με καμία απόπειρα αποτροπής παράνομης σύλληψης, αλλά με σκοπό την αποφυγή τελωνειακού ελέγχου», προσθέτοντας ότι ακόμη κι αν η πληροφόρηση της συλληφθείσας δεν ολοκληρώθηκε, «αυτό οφείλεται στην παράνομη παρέμβαση του εφεσείοντος».

Στην κρίση του για την ποινή, το Ανώτατο απέρριψε τον ισχυρισμό περί άνισης μεταχείρισης, σημειώνοντας πως «ο εφεσείων διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάπραξη του αδικήματος», καθώς ήταν εκείνος που είχε αποκρύψει τα καπνικά προϊόντα και κάλεσε τη συγκατηγορούμενη να διαφύγουν.

Συνακόλουθα η επιβληθείσα χρηματική ποινή κρίνεται στο σύνολο της έκδηλα υπερβολική και αντικαθίσταται ως ακολούθως: (α) στην 5η κατηγορία, ποινή προστίμου €1.000, και (β) στην 7η κατηγορία, ποινή προστίμου €2.000. Η συνολική ποινή προστίμου ανέρχεται σε €3.000.

