Συντονισμένη επιχείρηση σε δύο υποστατικά στην Λάρνακα, καθώς και στην οικία του 38χρονου ιδιοκτήτη των πιο πάνω καταστημάτων, πραγματοποίησαν χθες το πρωί μετά από αξιολόγηση πληροφορίων, μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος, καθώς επίσης και λειτουργοί των Φαρμακευτικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της έρευνας που διενεργήθηκε δυνάμει δικαστικού εντάλματος, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 657 συσκευασίες/προϊόντα που περιείχαν τετραυδροκανναβινόλη (THC), 11 συσκευασίες/προϊόντα που περιέχουν την ουσία κανναβιδιόλη (CBD), 24 χειροποίητα τσιγάρα που περιέχουν φυτική ύλη καθώς επίσης και μια πλάκα άγνωστης συμπαγούς ουσίας, βάρους 100 περίπου γραμμαρίων. Όλα τα ανευρεθέντα παραλήφθηκαν για περαιτέρω επιστημονικές εξετάσεις.

Η ΥΚΑΝ σε συνεργασία με το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λάρνακας συνεχίζουν τις εξετάσεις.