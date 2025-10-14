Σε κινητοποίηση τέθηκε η Πυροσβεστική μετά από πυρκαγιά σε εγκαταλειμμένη οικία στη λεωφόρο Κέννεντυ στη Λευκωσία.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «ξέσπασε φωτιά σε σωρό από άχρηστα υλικά σε αυλή εγκαταλελειμμένης οικίας στη Λεωφόρο Κέννεντυ στη Λευκωσία, με ανταπόκριση τεσσάρων πυροσβεστικών οχημάτων από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς επαρχίας Λευκωσίας. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα επηρεάστηκε δωμάτιο θέρμανσης και ντεπόζιτο πετρελαίου που εφάπτεται της οικίας, καθώς επίσης και αριθμός δέντρων. Δύο οχήματα, τα οποία ήταν σταθμευμένα σε ανοιχτό, παρακείμενο χώρο επηρεάστηκαν με ζημιές στο μπροστινό τους μέρος».

Στην περιοχή έσπευσαν και μέλη της Αστυνομίας, τα οποία απέκοψαν μέρος του δρόμου και μέλη της Τροχαίας ρυθμίζουν την κυκλοφορία στην περιοχή.

Πληροφορίες του SigmaLive αναφέρουν ότι στο εν λόγω κτίριο έμεναν αλλοδαποί.

Τα αίτια εξετάζονται, σε συνεργασία με την Αστυνομία και την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.

