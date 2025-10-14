Η πυρκαγιά παρά την κοινότητα Θελέτρα στην επαρχία Πάφου έχει τεθεί υπό έλεγχο και κατέκαψε τέσσερα δεκάρια από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση σε δύσβατη περιοχή.

Εργάστηκαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς επαρχίας Πάφου με την υποστήριξη ενός οχήματος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

Τις επίγειες δυνάμεις υποστήριξαν με ρίψεις νερού δύο πτητικά μέσα πυρόσβεσης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας θα παραμείνουν στο μέρος της πυρκαγιάς για επιφυλακή και αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Διαβάστε επίσης:

Τι κάνουμε αν εκδηλωθεί τσουνάμι στην Κύπρο-Γεωλογικός λειτουργός εξηγεί (VID)

Χάκαραν τα κυπριακά ταχυδρομεία: «Δεν έχουν ζητηθεί λύτρα»