Για τη μαζική διαρροή δεδομένων από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία μίλησε στο Μεσημέρι και Κάτι ο διευθυντής των ταχυδρομείων Παύλος Παυλίδης.

Όπως είπε το ταχυδρομείο δεν έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο μιας επιστολής ούτως ώστε να διαρρεύσει το περιεχόμενο.

«Αυτό που έχει γίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι ο χάκερ απέκτησε πρόσβαση σε ένα από τα συστήματα του ταχυδρομείου. Με τη διερεύνηση που έχουμε μέχρι τώρα φαίνεται ότι έβγαλε κάποιες φωτογραφίες από οθόνες του συστήματος τις οποίες έχει διαρρεύσει στο διαδίκτυο και στις οποίες φαίνονται από τη μια κάποιες καταχωρήσεις που αφορούν αντικείμενα. Επίσης υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες αντικειμένων και κάποιες φωτογραφίες των εσωτερικών καταστάσεων των ταμειακών εισπράξεων κάποιων γραφείων» ανέφερε ο κ. Παυλίδης.

Διαβάστε επίσης: «Blackout» στις κρατικές ιστοσελίδες - «Δεν υφίσταται ζήτημα κυβερνοασφάλειας»

Σημείωσε ότι η διερεύνηση συνεχίζεται και τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί για να παρεμποδιστεί παρόμοια ενέργεια.

Ερωτηθείς ποιος ήταν ο στόχος του χάκερ απάντησε ότι δεν γνωρίζουν τα κίνητρα του καθώς δεν έχουν ζητηθεί ούτε λύτρα.