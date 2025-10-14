Δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα κυβερνοασφάλειας ή κακόβουλης ενέργειας, τονίζει το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε σχέση με την αδυναμία πρόσβασης σε κρατικές ιστοσελίδες.

Σε ανακοίνωσή του, ενημερώνει το κοινό ότι σήμερα παρατηρείται προσωρινή δυσλειτουργία στην πρόσβαση σε ορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του κράτους, λόγω τεχνικού ζητήματος που προέκυψε από αποκοπή καλωδίου του παρόχου τηλεπικοινωνιών.

Οι τεχνικές ομάδες, αναφέρει, εργάζονται εντατικά για την πλήρη αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας εντός των επόμενων ωρών.

"Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα κυβερνοασφάλειας ή κακόβουλης ενέργειας" τονίζει το Υφυπουργείο και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και την υπομονή του.

Διαβάστε επίσης: «Έπεσαν» κυβερνητικές ιστοσελίδες λόγω βλάβης (PICS)