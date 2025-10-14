Σε βλάβη καλωδίου για επιδιόρθωση της οποίας καταβάλλονται προσπάθειες και όχι σε κυβερνοεπίθεση οφείλεται η διακοπή λειτουργίας ορισμένων επίσημων ιστοσελίδων, όπως ανέφεραν στο ΚΥΠΕ αρμόδιες πηγές.

«Δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση», ανέφεραν σε σχέση με το θέμα οι ίδιες πηγές στο ΚΥΠΕ.

Το πρόβλημα, πρόσθεσαν, «οφείλεται σε βλάβη καλωδίου τηλεπικοινωνιακού φορέα, για επιδιόρθωση της οποίας καταβάλλονται προσπάθειες».

