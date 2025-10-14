Μερικές στιγμές αξίζουν περισσότερο από κάθε τίτλο, κάθε μετάλλιο, κάθε χειροκρότημα. Μια τέτοια συγκινητική στιγμή μοιράστηκε το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, με μια ανάρτηση που άγγιξε τις καρδιές όλων.

«Δεν ξέρουμε εάν ο Μάριος θα καταφέρει να σηκώσει ποτέ τρόπαιο ως πρωταθλητής. Μερικές όμως στιγμές αξίζουν πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε τρόπαιο» γράφει το Ίδρυμα.

Ο τερματοφύλακας της Εθνικής Κύπρου και της Ομόνοιας, Φαμπιάνο, άφησε για λίγο την προπόνηση για να βρεθεί στην Παιδοογκολογική Κλινική και να γιορτάσει τα γενέθλια του μικρού Μάριου, εκπληρώνοντας μια μεγάλη του επιθυμία. Μαζί του έφερε δώρα, χαμόγελα και μια αγκαλιά γεμάτη δύναμη.

Η πρωτοβουλία οργανώθηκε με τη σημαντική συμβολή του Omonoia Foundation, το οποίο το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου ευχαρίστησε θερμά για τη στήριξη και την ευαισθησία του.

