Με αφορμή το περιστατικό διάρρηξης που διαπράχθηκε το πρωί της Δευτέρας (13 Οκτωβρίου) στο Ζ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού, όπου κλάπηκαν ηλεκτρονικές συσκευές αξίας 25.000 ευρώ, ο Συνδέσμος Γονέων και Κηδεμόνων του συγκεκριμένου σχολέιου, σε μορφή ανακοίνωσης, δηλώνει ότι πρέπει να εφαρμοστούν τα ακόλουθα:



Αρχικά, o Συνδέσμος Γονέων και Κηδεμόνων του Ζ΄ Δημοτικού Σχολείου ζήτησε να δοθεί άμεσα χορηγία για την εγκατάσταση καμερών ασφαλείας, και με συγκεκριμένη κάλυψη από τις 16:00 εώς τις 07:00. Επίσης, να προσληφθεί φύλακας ασφαλείας κατά τις νυχτερινές ώρες. Την ίδια ώρα, η Αστυνομία Κύπρου να προχωρήσει σε περιοδικές περιπολίες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και τέλος, την άμεση αντικάσταση των φορητών υπολογιστών και tablets που έχουν κλαπέι.



Ακολουθεί η αυτούσια ανακοίνωση η οποία αφορά ειρηνική διαμαρτυρία:



«Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του Ζ΄ Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του για το νέο περιστατικό διάρρηξης που σημειώθηκε στο σχολείο μας και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ο Σύνδεσμος καλεί το διδακτικό προσωπικό, τους γονείς και τους μαθητές να συμμετάσχουν σε ειρηνική διαμαρτυρία την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, κατά τις δύο πρώτες διδακτικές περιόδους (7:45π.μ.– 9:05π.μ.), στο χώρο του σχολείου».



