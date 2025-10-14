Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές το απόγευμα της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν τέσσερις κάλυκες έξω από υποστατικό στην περιοχή Αγίου Ιωάννη, στη Λεμεσό, ιδιοκτησίας 38χρονου άνδρα.

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας, τα οποία προχώρησαν σε επιτόπιες εξετάσεις. Οι τέσσερις κάλυκες παραλήφθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις.

Από τις μέχρι στιγμής έρευνες φαίνεται πως οι κάλυκες τοποθετήθηκαν στο σημείο, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν εκεί.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται.

Διαβάστε επίσης: Στην δημοσιότητα τα στοιχεία του 65χρονου που παρασύρθηκε από λεωφορείο