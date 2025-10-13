Κατά τη διάρκεια εξετάσεων που διενεργήθηκαν από το ΤΑΕ λάρνακας στα πλαίσια διερεύνησης σοβαρών αδικημάτων που διαπράχθηκαν εναντίον αλλοδαπού προσώπου και εναντίον περιουσίας Ελληνοκύπριου επιχειρηματία στη λάρνακα κατά τον Αύγουστο του 2025, μετά από μαρτυρία που εξασφαλίστηκε, το ΤΑΕ λάρνακας προχώρησε σήμερα στη σύλληψη δύο προσώπων ως ύποπτα για αδικήματα που αφορούν:

Συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος - αδικήματα κατά παράβαση του νόμου περί ιδιωτικών γραφείων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και αδικήματα κατά παράβαση του περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών. Τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου στη λάρνακα.

Σχετικά με τους συλληφθέντες, πρόκειται για Ελληνοκύπριο από χωριό της επαρχίας λάρνακας ηλικίας 29 ετών άνεργος και Ελληνοκύπριος επίσης από χωριό της επαρχίας λάρνακας ηλικίας 29 ετών υπάλληλο ιδιωτικής εταιρίας παροχής ασφαλείας.

Οι συλληφθέντες της 14/10 αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου λάρνακας για να υποβληθεί αίτημα προσωποκράτησης τους.

Το ΤΑΕ λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

