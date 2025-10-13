Μεγάλος αριθμός από φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και ταμπλέτων, αξίας περίπου 25 χιλιάδων ευρώ, κλάπηκαν από το Ζ’ Δημοτικό Σχολείο Αποστόλου Ανδρέα, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, τη διάρρηξη και την κλοπή των ηλεκτρονικών υπολογιστών διαπίστωσαν, το πρωί της Δευτέρας, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι οποίοι κάλεσαν την Αστυνομία.

Στη σκηνή αφίχθηκαν μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού και από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι οι δράστες, που ενήργησαν μεταξύ 10 με 13 Οκτωβρίου, παραβίασαν τις πόρτες τεσσάρων αιθουσών διδασκαλίας, κλέβοντας 52 laptops και tablets, αξίας περίπου 25 χιλιάδων ευρώ.

Από τη σκηνή παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις και γίνονται προσπάθειες να εξασφαλιστεί μαρτυρία για την ταυτότητα των δραστών.



Πηγή: ΚΥΠΕ