Τέλος στις υπερχρεώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών σε οδηγούς που είναι άνω των 70 ετών, επιχειρεί να βάλει η Βουλή, μέσω δύο προτάσεων νόμου οι οποίες συζητήθηκαν σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σε δηλώσεις της μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας, η εισηγήτρια των δύο προτάσεων νόμου, ανεξάρτητη Βουλευτής, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, είπε πως τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στην Κύπρο αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα σε σχέση με την ανανέωση των συμβολαίων τους από ασφαλιστικές εταιρείες.

Για αυτό το λόγο, όπως είπε, κατέθεσε δύο προτάσεις νόμου με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αποτροπή αδικαιολόγητων διακρίσεων και την κατοχύρωση της ίσης μεταχείρισης όλων των πολιτών στην ασφαλιστική αγορά.

Όπως εξήγησε η κ. Ατταλίδου, η πρώτη πρόταση νόμου τροποποιεί τον περί ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών νόμους και «εισάγει ρητή απαγόρευση διακρίσεων λόγω ηλικίας».

Σημείωσε πως με βάση την πρόταση αυτή, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να επιβάλλουν αυξημένα ασφάλιστρα ή να αρνούνται ασφάλιση σε πρόσωπα άνω των 70 ετών, εκτός εάν αυτό τεκμηριώνεται με αντικειμενικά και αναλογιστικά στοιχεία.

«Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η κοινωνική δικαιοσύνη, η διαφάνεια και η δίκαιη πρόσβαση όλων στην ασφάλιση», είπε.

Η δεύτερη πρόταση νόμου, ανέφερε η κ. Ατταλίδου, τροποποιεί τον περί μηχανοκίνητων οχημάτων ασφάλισης ευθύνης έναντι τρίτου Νόμο και προβλέπει ότι σε περίπτωση άρνησης σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν γραπτή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση στον ενδιαφερόμενο πολίτη.

«Με τον τρόπο αυτό προωθείται διαφάνεια, αποτρέπεται η αυθαιρεσία και ενισχύεται η λογοδοσία στον τομέα της ασφάλειας», πρόσθεσε.

Η κ. Ατταλίδου αναφέρθηκε στη συνέχεια σε επίσημα στοιχεία τα οποία αποκόμισε από την Αστυνομία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλους οργανισμούς, με βάση τα οποία τα δυστυχήματα που οφείλονται σε άτομα της τρίτης ηλικίας δεν είναι τόσα όσα να δικαιολογούν την αυθαίρετη και οριζόντια αύξηση των ασφαλίστρων.

«Τα δεδομένα αυτά αποδεικνύουν ότι οι οδηγοί μεγαλύτερης ηλικίας δεν αποτελούν την ομάδα υψηλού κινδύνου και ότι η επιβολή υψηλότερων ασφαλίστρων ή η άρνηση της ασφάλειας αποκλειστικά λόγω ηλικίας συνιστά αδικαιολόγητη και διακριτική μεταχείριση», είπε.

Στη συνέχεια ανέφερε πως σε πάρα πολλές συνεδρίες της Επιτροπής, κάλεσαν τις ασφαλιστικές εταιρείες να δώσουν στοιχεία αλλά «ποτέ δεν τα είχαν αυτά τα στοιχεία, τα οποία όμως πάντα επικαλούνται για τις αποφάσεις τους». «Είναι καιρός επιτέλους να μας δώσουν αυτά τα στοιχεία για το πώς οι ηλικιωμένοι ευθύνονται, όχι αν είναι παρόντες σε δυστυχήματα ή αν τους χτυπούν άλλα αυτοκίνητα, αλλά ευθύνονται για τα δυστυχήματα ποιο είναι το ποσοστό των ηλικιωμένων σε σχέση με άλλες ηλικιακές ομάδες που ευθύνονται για δυστυχήματα».

«Οι προτάσεις νόμου έχουν ένα μόνο σκοπό: Τη διαμόρφωση ενός πιο δίκαιου, διαφανούς και ανθρώπινου ασφαλιστικού πλαισίου, όπου η ηλικία δεν θα αποτελεί εμπόδιο ή το μόνο παράγοντα αποκλεισμού, αλλά θα αντιμετωπίζεται με σεβασμό, αντικειμενικότητα και κοινωνική υπευθυνότητα», είπε.

Η κ. Ατταλίδου είπε πως πλέον αναμένει η Επιτροπή από τη Νομική Υπηρεσία να καταθέσει τις απόψεις της, όπως και το Δικηγορικό Σύλλογο, για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην επεξεργασία της πρότασης νόμου, ούτως ώστε να παραπεμφθεί στην Ολομέλεια.

