Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε σήμερα το πρωί αίτημα για προδικαστικό ερώτημα, που είχε υποβάλει ο συνήγορος της Ντόριας Βαρωσιώτου.

Όπως ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Χ το Δικαστήριο, «δεν διαπιστώθηκε στο παρόν στάδιο ότι, για το τεθέν ζήτημα, η απόφαση του ΔΕΕ θα είναι αναγκαία για την έκδοση απόφασης από μέρους του».

Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα αφορούσε παραπομπή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και έκδοση διατάγματος αναστολής της διαδικασίας ενώπιον του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, μέχρι την έκδοση απόφασης από το ΔΕΕ.

Σημειώνεται ότι το Δικαστήριο όρισε τη συνέχεια της ακροαματικής διαδικασίας στις 22 Οκτωβρίου 2025 στις 10:30 π.μ.

Η απόφαση του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, η οποία λήφθηκε ομόφωνα, αναφέρει συγκεκριμένα «ότι δεν είναι αναγκαία η παραπομπή ζητήματος στο ΔΕΕ, το αίτημα είναι, εν πάση περιπτώσει, πρόωρο και, ότι, γενικότερα, δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις υποβολής του».

Σημειώνεται ότι όπως προκύπτει από τις επικαιροποιημένες Συστάσεις του ΔΕΕ προς τα εθνικά Δικαστήρια, σχετικά με την υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων, «επαφίεται στα εθνικά Δικαστήρια η πρωτοβουλία υποβολής προδικαστικού ερωτήματος, ανεξαρτήτως της επιθυμίας των διαδίκων». Η απόφαση υπογραμμίζει, εξάλλου, «ότι γίνεται ιδιαίτερη μνεία στις Συστάσεις ως προς το ζήτημα της κατάλληλης στιγμής υποβολής αιτήσεως προδικαστικής απόφασης».

Προσθέτει, ακολούθως, ότι «είναι αναγκαίο όπως η απόφαση περί υποβολής προδικαστικού ερωτήματος λαμβάνεται σε στάδιο της δίκης κατά το οποίο το αιτούν Δικαστήριο είναι σε θέση να προσδιορίσει, με επαρκή ακρίβεια, το πραγματικό και νομικό πλαίσιο της υπόθεσης, καθώς και τα ανακύπτοντα νομικά ζητήματα».

Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο αποφάσισε ότι το προδικαστικό ερώτημα δεν είναι αναγκαίο για την έκδοση απόφασης από μέρους του επί της Ενστάσεως.

«Είναι έκδηλο από τα πιο πάνω ότι, στο παρόν τουλάχιστο στάδιο - και, πάντα, υπό την επιφύλαξη εξέτασης της συνδρομής των υπολοίπων προϋποθέσεων προς παραπομπή - δεν είναι αναγκαία η απόφαση του ΔΕΕ επί του εγερθέντος ζητήματος για την έκδοση απόφασης από το ΑΣΔΣ», καταλήγει η απόφαση.

