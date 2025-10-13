Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο θα δώσει σήμερα την απόφασή του στο πλαίσιο της Αίτησης της δικαστού Ντόριας Βαρωσιώτου για προδικαστική παραπομπή ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Όπως είχε ανακοινώσει σε ανάρτησή του στο 'Χ' την προηγούμενη εβδομάδα, το ΑΣΔ, με απόφαση που εξέδωσε στις 8 Οκτωβρίου απέρριψε την Αίτηση 5/25 (Τύπος Γ) και θα δώσει απόφαση στις 13.10.2025 και ώρα 10:00 στο πλαίσιο της Αίτησης (2/25 -Τύπος Ε) της κας Ν. Βαρωσιώτου για προδικαστική παραπομπή ερωτήματος στο ΔΕΕ.

Το ΑΣΔ, με απόφαση που εξέδωσε σήμερα, απέρριψε την Αίτηση 5/25 (Τύπος Γ).

Βλ. απόφαση https://t.co/Rso4xLIQ0s



