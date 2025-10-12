Με στόχο την ανάδειξη της Κύπρου ως αναδυόμενου περιφερειακού κόμβου ανώτατης εκπαίδευσης, το Invest Cyprus, σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο, διοργάνωσε πρόγευμα εργασίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Transnational Education Conference 2025».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο, στοχεύοντας στην ενίσχυση των διμερών συνεργασιών στους τομείς της έρευνας, της διδασκαλίας και της ανάπτυξης νέων ακαδημαϊκών προγραμμάτων.

Η ατζέντα της εκδήλωσης συμπεριλάμβανε μεταξύ άλλων θέματα όπως τα χαρακτηριστικά μιας αξιόπιστης πανεπιστημιούπολης, οι προοπτικές των μοντέλων συνεργασίας (validation, franchise, μικτή/διαδικτυακή εκπαίδευση), η διασφάλιση ποιότητας και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων αποφοίτων αλλά και οι προκλήσεις οικονομικής βιωσιμότητας και εποπτείας σε αποκεντρωμένες εκπαιδευτικές δομές.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν επίσης την ισορροπία μεταξύ επέκτασης και ποιότητας, τον εντοπισμό περιοχών με εκπαιδευτικά κενά και τη βιωσιμότητα των μοντέλων κοινοπραξιών στην ίδρυση διεθνών παραρτημάτων πανεπιστημίων.

Όπως ανέφεραν στο ΚΥΠΕ οι διοργανωτές, η εκδήλωση ανέδειξε την ισχυρή προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης των ακαδημαϊκών δεσμών Κύπρου–ΗΒ, με φόντο τη σταθερά αυξανόμενη σημασία της διακρατικής εκπαίδευσης στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Σημαντικά παραδείγματα από την ΕΕ, όπως η Γερμανία και η Ελλάδα, ανέδειξαν την αυξανόμενη σημασία των ευέλικτων, αγγλόφωνων και επαγγελματικά προσανατολισμένων προγραμμάτων.

Η Λητώ Μοιράνθη, Ανώτερη Λειτουργός του Invest Cyprus, ανέδειξε τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της Κύπρου στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εστιάζοντας στη νέα νομοθεσία που επιτρέπει τη δημιουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στο νησί από το 2026. Όπως ανέφερε, η Κύπρος διαθέτει σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο, αγγλόφωνο περιβάλλον και γεωπολιτική θέση που διευκολύνει τη διασύνδεση με την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Από την πλευρά του Βρετανικού Συμβουλίου, η Αναστασία Ανδρίτσου, Διευθύντρια για την Ελλάδα και την Κύπρο, χαιρέτισε την πρωτοβουλία και τόνισε τη σημασία της διακρατικής εκπαιδευτικής συνεργασίας. Ο Εντουάρντο Ράμος, Διευθυντής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Συστημάτων του Συμβουλίου, παρουσίασε πρόσφατη έρευνα που δείχνει ότι η Κύπρος κατατάσσεται στην 3η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών για τη βρετανική διασυνοριακή εκπαίδευση.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο Αναπληρωτής Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Σπύρος Μιλτιάδης, ο οποίος υπογράμμισε τις εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών και τη σταθερή συνεργασία τους σε κρίσιμους τομείς, όπως η εκπαίδευση και η καινοτομία.

Πηγή: ΚΥΠΕ