Τέσσερα πρόσωπα συνελήφθησαν, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης της ΥΚΑΝ, που διεξήχθη το πρωί σήμερα στην Πάφο.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης ερευνήθηκαν συνολικά οκτώ οικίες και εφτά οχήματα, ενώ κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης, μεικτού βάρους 17 γραμμαρίων, κάνναβη μεικτού βάρους 19 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό των €5,010. Συγκεκριμένα στην οικία 39χρονου, εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης, μεικτού βάρους 6,3 γραμμαρίων. Ο 39χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα. Αφού κατηγορήθηκε γραπτώς αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία 28χρονου, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης, μεικτού βάρους 10 γραμμαρίων, κοκαΐνη μεικτού βάρους 17 γραμμαρίων, δύο ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό, των €5,010. Τόσο ο 28χρονος, όσο και η 33χρονη, που εντοπίστηκε στην οικία, συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα.

Επιπρόσθετα, σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία 32χρονου, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης, μεικτού βάρους 2,5 γραμμαρίων. Ο 32χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και αφού κατηγορήθηκε γραπτώς, αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.