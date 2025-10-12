Υπόθεση διαδικτυακής απάτης διερευνά η Αστυνομία ύστερα από σχετική καταγγελία που υπέβαλε 31χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος άντρας με τον οποίο η 31χρονη συνομιλούσε μέσω διαδικτύου, την έπεισε να προχωρήσει σε επενδύσεις μέσω διαδικτυακής εταιρείας. Για τον σκοπό αυτό, η παραπονούμενη προχώρησε, μεταξύ 25 Σεπτεμβρίου – 04 Οκτωβρίου, σε έξι μεταφορές κρυπτονομισμάτων, συνολικού ύψους 52.485 δολαρίων, μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου που της στάλθηκε.

Ακολούθως, όταν η 31χρονη προσπάθησε να επισκεφθεί την εν λόγω εταιρεία, διαδικτυακά, διαπίστωσε ότι αυτή δεν υπάρχει.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Συμβουλές στο κοινό

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιες μορφές επενδύσεων, για προστασία τόσο των χρημάτων αλλά και της ιδιωτικότητάς σας, αποφεύγοντας τις συνηθισμένες παγίδες στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων.

Να γνωρίζετε με ποιους συναλλάσσεστε. Οι εταιρείες πρέπει να είναι αναγνωρισμένα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.

Μην γνωστοποιείτε κωδικούς πρόσβασης ηλεκτρονικών πορτοφολιών ή ηλεκτρονικών τραπεζικών λογαριασμών.

Μην δίνετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε μέσω εξ αποστάσεως σύνδεσης στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή (Remote connection) για τέτοιο σκοπό.

Έχετε υπόψην σας ότι τέτοιου είδους επενδύσεις περιέχουν κινδύνους και μεγάλο ρίσκο απώλειας χρημάτων.

Συστήνεται επιπρόσθετη αύξηση των ρυθμίσεων ασφαλείας στους λογαριασμούς σας σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων (ασφάλεια δύο παραγόντων).

Να είστε υποψιασμένοι, να μην πιστεύετε σε παραστάσεις που γίνονται με υποσχέσεις μεγάλων κερδών και να συμβουλεύεστε ειδικούς.