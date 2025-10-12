Εκδήλωση διαμαρτυρίας υπέρ των Παλαιστινίων, πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία σε διοργάνωση της διαδικτυακής ομάδας «United for Palestine CY».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση, συγκεντρώθηκαν στις 4μ.μ., στην Πλατεία Ελευθερίας. και ακολούθήσεαν πορεία στην οδό Λήδρας και επέστρεψαν στην Πλατεία Ελευθερίας, μέσω της οδού Ονασαγόρου.

Παρόμοιες εκδηλώσεις διοργανώθηκαν και στις πόλεις Λάρνακα και Πάφο.

Δείτε σχετικές φωτογραφίες και βίντεο από τον κινηματογραφιστή του ΣΙΓΜΑ Νικήτα Δαλίτη: