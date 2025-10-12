Συντονισμένη επιχείρηση για πάταξη της Λαθροθηρίας πραγματοποίησε σήμερα το πρωί η Αστυνομία. Συγκεκριμένα, μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν έρευνα σε περιφραγμένο περιβόλι στην επαρχία Λάρνακας, όπου εντοπίστηκαν έξι εγκατεστημένα δίκτυα παγίδευσης με 83 ζωντανά άγρια πτηνά τα οποία απελευθερώθηκαν.

Επίσης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 87 νεκρά άγρια πτηνά, δύο δίκτυα, μία αυτοσχέδια ηχοπαραγωγική συσκευή συνδεδεμένη με ενισχυτή και δύο μεγάφωνα, καθώς και μία μπαταρία αυτοκινήτου.

Εντός του περιφραγμένου χώρου εντοπίστηκε 30χρονος, ο οποίος αναμένεται να καταγγελθεί εξωδίκως.

Ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης: Νέα διαδικτυακή απάτη με κρύπτο στη Λεμεσό - Άρπαξαν $52.485 από 31χρονη