Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος αλλά σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές ενώ στα ορεινά και τα νότια αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες, αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο τη Δευτέρα και θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Τρίτη και την Τετάρτη, τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος αλλά σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές ενώ στα ορεινά και τα νότια αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη αλλά παροδικά στα προσήνεμα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο τη Δευτέρα και θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Τρίτη και την Τετάρτη, τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.