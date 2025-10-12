Σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση, που συνέβη χθες στην επαρχία Λευκωσίας, έχασε τη ζωή της η Ανδριάνα Λευτέρη, 80 ετών, μόνιμη κάτοικος Αγγλίας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε 65χρονη, η οποία νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Η σύγκρουση συνέβη γύρω στη 1μ.μ. χθες, στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου, στην Αγία Βαρβάρα, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 65χρονη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονος, με συνεπιβάτη την 80χρονη.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν η 80χρονη και η 65χρονη. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της 80χρονης, ενώ η 65χρονη κρατήθηκε για νοσηλεία και παρακολούθηση.

Τα αίτια της οδικής σύγκρουσης διερευνώνται από την Τροχαία Λευκωσίας.

