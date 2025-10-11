Υιοθετήθηκε σήμερα το αρσενικό σκυλάκι που βρισκόταν σε καταφύγιο της Λευκωσίας.



Σύμφωνα με τη Νατάσα Μιχαηλίδου, «Μια υπέροχη οικογένεια του άνοιξε την καρδιά και το σπίτι της και θα του προσφέρει όλη την αγάπη που του αξίζει. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους για την τεράστια κινητοποίηση — χάρη σε αυτήν, ήρθε κι άλλος κόσμος στο καταφύγιο και υιοθετήθηκαν κι άλλα σκυλάκια σήμερα!»







Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος σκύλος, ηλικίας δύο ετών, παραδόθηκε από τον ιδιοκτήτη του σε καταφύγιο «γιατί δεν τον ήθελε πια», όπως αναφέρει.



