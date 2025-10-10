Τον γύρο του διαδικτύου κάνει από χθες βίντεο που δημοσιοποίησε η Natasha Michaelides από καταφύγιο σκύλων στη Λευκωσία. Ένας αρσενικός σκύλος, μόλις δύο ετών, παραδόθηκε από τον ιδιοκτήτη του «γιατί δεν τον ήθελε πια», όπως αναφέρει.

«Η στιγμή ήταν συγκλονιστική. Ο τρόμος και η απορία στα μάτια του σκύλου ήταν αβάσταχτα δεν καταλάβαινε γιατί ξαφνικά βρέθηκε σε ένα άγνωστο μέρος, μακριά από το σπίτι που πίστευε ότι ήταν η οικογένειά του.

Είναι ένας πανέμορφος, γλυκός και εξαιρετικά καλός χαρακτήρας, αλλά τώρα είναι βαθιά αναστατωμένος και χαμένος.

Μέσω της ανάρτησης απευθύνεται έκκληση,

αν κάποιος μπορεί να του δώσει μια ευκαιρία, ένα σπίτι, λίγη αγάπη, θα του αλλάξει τη ζωή.

