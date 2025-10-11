Σε αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων δομών από ξερολιθιά στις πυρόπληκτες περιοχές Σουνίου - Ζανακιάς, πραγματοποίησαν το πρωί του Σαββάτου τα μέλη του Ιδρύματος Λαόνα σε συνεργασία με την κοινότητα και εθελοντικές ομάδες.

Στόχος της προσπάθειας είναι να προληφθούν οι βροχές που ενδεχομένως να προκαλέσουν διάβρωση ή και κατολισθήσεις στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό. Η αποκατάσταση γίνεται σε στρατηγικά σημεία για προστασία των περιοχών.

Σε δηλώσεις του ο κοινοτάρχης Σουνίου-Ζανακιάς, Νίκος Βίκης, απηύθυνε έκκληση προς τους αρμοδίους να λάβουν μέτρα για προστασία των πυρόπληκτων κοινοτήτων της ορεινής Λεμεσού, οι οποίες προσπαθούν να επιστρέψουν στην κανονικότητά τους μετά τον όλεθρο της φονικής πυρκαγιάς της Μαλλιάς τον περασμένο Ιούλιο. Απηύθυνε επίσης έκκληση προς εθελοντές να βοηθήσουν στην προσπάθεια και ευχαρίστησε το ίδρυμα Λαόνα και όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Από πλευράς της η πρόεδρος του Ιδρύματος Λαόνα, Άρτεμις Γιορδαμλή, υπογράμμισε την ανάγκη αποκατάστασης των δομών αυτών ώστε να προστατευτούν οι περιοχές από τις συνέπειες των επικείμενων βροχών. Όπως είπε, η προσπάθεια θα συνεχιστεί σε όλες τις πυρόπληκτες περιοχές. «Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια στην ορεινή Λεμεσό, η οποία είναι γεμάτη με αυτές τις δομές για να εμποδίσουμε την έλευση του νερού», ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Γιορδαμλή.



Πηγή: ΚΥΠΕ