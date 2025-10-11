Κατά την 80ή σύνοδο της Τρίτης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος, πρέσβης Μαρία Μιχαήλ, επανέλαβε τη σταθερή δέσμευση της Κύπρου στην προώθηση της ισότητας των φύλων και την εξάλειψη των διακρίσεων και της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Εκφράζοντας την εκτίμησή της προς τους εισηγητές από τον ΟΗΕ Γυναικών, την Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW), την Ομάδα Εργασίας για τις Διακρίσεις κατά των Γυναικών και Κοριτσιών και την Ειδική Εισηγήτρια για τη Βία κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών, τόνισε ότι, αν και «έχουν σημειωθεί θετικά βήματα και πρόοδος τα τελευταία χρόνια, η διεθνής κοινότητα υπολείπεται του στόχου της επίτευξης της ισότητας των φύλων έως το 2030».

Επεσήμανε ότι η πρόοδος παραμένει ανεπαρκής, προειδοποιώντας πως «οι αντιδράσεις κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών ανά τον κόσμο συνεχίζονται».

Υπογράμμισε ότι «ιστορικές ανισότητες, στερεοτυπικοί ρόλοι φύλου και προκαταλήψεις βαθιά ριζωμένες στις κοινωνίες εξακολουθούν να εμποδίζουν την πλήρη υλοποίηση της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση όλων των γυναικών και κοριτσιών».

Επαναβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητα της Κύπρου να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, υπογράμμισε ότι η χώρα «είναι πλήρως δεσμευμένη να εντείνει όλες τις προσπάθειες για την επίτευξη της ισότητας των φύλων, την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και των κοριτσιών και την προώθηση, προστασία και πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους».

Όπως εξήγησε, η προσέγγιση της Κύπρου καθοδηγείται από το διεθνές δίκαιο και τις σχετικές συμβάσεις, ιδίως τη CEDAW, και εδράζεται στη Διακήρυξη και Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου καθώς και στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η κ. Μιχαήλ τόνισε ότι η εθνική πολιτική ισότητας των φύλων της Κύπρου αντικατοπτρίζει αυτές τις διεθνείς δεσμεύσεις και επιδιώκει να διασφαλίσει τη «πλήρη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής».

Ως νεοεκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την περίοδο 2025–2027, ανέφερε ότι η ισότητα των φύλων, η ενδυνάμωση των γυναικών και η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών συγκαταλέγονται στις κορυφαίες προτεραιότητες της Κύπρου.

Ανακοίνωσε ότι η Κύπρος διπλασίασε για το 2024 τη εθελοντική της συνεισφορά προς τους βασικούς πόρους του ΟΗΕ για τις Γυναίκες και το Ταμείο του ΟΗΕ για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Εξήρε το έργο του οργανισμού, δηλώνοντας ότι «η Κύπρος επιθυμεί να εκφράσει την πλήρη στήριξη της προς τον ΟΗΕ Γυναικών και επαινεί τις προσπάθειές του για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών και των κοριτσιών παγκοσμίως».

Κλείνοντας την παρέμβασή της, απηύθυνε ερώτημα προς την εκπρόσωπο του ΟΗΕ για τις Γυναίκες. «Κατά την εκτίμησή σας, ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις για την πλήρη εφαρμογή της Διακήρυξης του Πεκίνου και την επίτευξη της πλήρους ισότητας έως το 2030, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 5 έχει παρεκκλίνει από την πορεία του;».

Πηγή: ΚΥΠΕ