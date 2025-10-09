Διάταγμα κράτησης για περίοδο οκτώ ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 43χρονου, ο οποίος συνελήφθη, ως ύποπτος, στο πλαίσιο των εξετάσεων για την υπόθεση πυροβολισμών που ρίφθηκαν, τα ξημερώματα της Τρίτης, εναντίον γραφείων εταιρείας στη Λεμεσό.

Το δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας για την κράτηση του υπόπτου, μετά από πολύωρη διαδικασία, που ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, λόγω ενστάσεων που ήγειρε ο δικηγόρος υπεράσπισης.

Η υπόθεση αφορά τοκογλυφία, αφού όπως αναφέρθηκε από τον ανακριτή του ΤΑΕ Λεμεσού, ο 58χρονος ιδιοκτήτης της εταιρείας φέρεται να δέχθηκε απειλές από τον ύποπτο, από τον οποίον είχε δανειστεί, μεταξύ 2021-2022, χρηματικό ποσό 400 χιλιάδων ευρώ, έναντι τόκου ενός εκατομμυρίου ευρώ και με εξόφληση μέχρι το τέλος του 2023.

Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, εξόφλησε τις 400 χιλιάδες ευρώ και έδωσε άλλες 200 χιλιάδες προς εξόφληση του τόκου, ενώ όταν ζήτησε περισσότερο χρόνο, ο 43χρονος φέρεται να πρόσθεσε επιπλέον τόκους για το οφειλόμενο ποσό.

Το γεγονός αυτό έφερε σε αντιπαράθεση τις δυο πλευρές και σύμφωνα με την Αστυνομία, εναντίον του υπόπτου εκκρεμεί, στο δικαστήριο Λευκωσίας, υπόθεση που κατήγγειλε ο 53χρονος, για απειλές και επίθεση που δέχθηκε από τον 43χρονο.

Η Αστυνομία συνεχίζει να εξετάζει μαρτυρίες και τεκμήρια, ενώ αναζητεί τα δυο πρόσωπα που επέβαιναν της μοτοσικλέτας και πυροβόλησαν εναντίον των γραφείων της εταιρείας, με 11 σφαίρες να πλήττουν τη γυάλινη πόρτα των γραφείων.

Διαβάστε επίσης: Συνελήφθη 43χρονος για τους πυροβολισμούς σε γραφεία εταιρείας στη Λεμεσό