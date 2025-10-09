Από τη Δευτέρα, 13/10/2025, μέχρι και την Τρίτη, 18/11/2025, εκτός Σαββατοκύριακου, μεταξύ των ωρών 07:00- 15:00, θα εκτελούνται εργασίες υλοτομίας καμένων δέντρων από το Τμήμα Δασών, στο δρόμο Κοιλανίου-Βουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά ανά πάσα στιγμή η μία λωρίδα κυκλοφορίας μήκους 100 μέτρων περίπου κάθε φορά και θα γίνεται εναλλάξ διαχείριση της τροχαίας κίνησης με το σύστημα «STOP & GO» με κατάλληλη σηματοδότηση.

Το Τμήμα Δασών απολογείται για την ταλαιπωρία του κοινού από το οποίο ζητεί κατανόηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ