Το Check in Cyprus, ο απόλυτος οδηγός διασκέδασης και ψυχαγωγίας, αναζητά δημοσιογράφο με πάθος για τo φαγητό, την ενημέρωση και τον κόσμο της ψυχαγωγίας.

Καθήκοντα

Δημιουργία και σύνταξη άρθρων, ρεπορτάζ και συνεντεύξεων με θέμα τη διασκέδαση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία.

Παρακολούθηση τάσεων ( events , lifestyle , μουσική, θέατρο, κινηματογράφος, νυχτερινή ζωή) και προσαρμογή θεματολογίας ή μορφής ανάλογα.

Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την επιμέλεια περιεχομένου για την πλατφόρμα.

Συνεργασία με την ομάδα marketing και social media για την προώθηση του περιεχομένου.

Δημιουργία και επιμέλεια Reels , Stories και σύντομων βίντεο για Instagram , TikTok και Facebook , με στόχο την ενίσχυση της απήχησης των άρθρων

Προσόντα

Σπουδές στη Δημοσιογραφία, Επικοινωνία ή συναφή κλάδο.

Άριστη γλωσσική επάρκεια και δεξιότητες γραπτού λόγου (Ελληνικά & Αγγλικά).

Εμπειρία στη συγγραφή άρθρων.

Δημιουργικότητα, φαντασία και πάθος για τον χώρο της ψυχαγωγίας.

Ικανότητα τήρησης deadlines και ομαδικό πνεύμα.

Πολύ καλή γνώση Instagram, TikTok, Facebook, YouTube Shorts.

Εμπειρία σε εργαλεία μοντάζ και δημιουργίας Reels (CapCut, InShot, Premiere Rush, Canva Video, VN κ.ά.).

Προσφέρουμε

Δυνατότητα να είσαι κομμάτι μιας δυναμικής πλατφόρμας που αναδεικνύει τον παλμό της διασκέδασης.

Δημιουργικό περιβάλλον εργασίας με ελευθερία έκφρασης.

Συνεχή ανάπτυξη και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Πολύ καλό πακέτο απολαβών.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο email vacancies@diaspublishing.com μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι αιτήσεις θα αρχειοθετηθούν για μελλοντικές ευκαιρίες και θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων μας για τρία (3) έτη, μετά το πέρας των οποίων θα διαγραφούν.