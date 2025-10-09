Το Check in Cyprus, ο απόλυτος οδηγός διασκέδασης και ψυχαγωγίας, αναζητά δημοσιογράφο με πάθος για τo φαγητό, την ενημέρωση και τον κόσμο της ψυχαγωγίας.

Καθήκοντα

  • Δημιουργία και σύνταξη άρθρων, ρεπορτάζ και συνεντεύξεων με θέμα τη διασκέδαση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία.
  • Παρακολούθηση τάσεων (events, lifestyle, μουσική, θέατρο, κινηματογράφος, νυχτερινή ζωή)  και προσαρμογή θεματολογίας ή μορφής ανάλογα.
  • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την επιμέλεια περιεχομένου για την πλατφόρμα.
  • Συνεργασία με την ομάδα marketing και social media για την προώθηση του περιεχομένου.
  • Δημιουργία και επιμέλεια Reels, Stories και σύντομων βίντεο για Instagram, TikTok και Facebook, με στόχο την ενίσχυση της απήχησης των άρθρων 

Προσόντα

  • Σπουδές στη Δημοσιογραφία, Επικοινωνία ή συναφή κλάδο.
  • Άριστη γλωσσική επάρκεια και δεξιότητες γραπτού λόγου (Ελληνικά & Αγγλικά).
  • Εμπειρία στη συγγραφή άρθρων.
  • Δημιουργικότητα, φαντασία και πάθος για τον χώρο της ψυχαγωγίας.
  • Ικανότητα τήρησης deadlines και ομαδικό πνεύμα.
  • Πολύ καλή γνώση Instagram, TikTok, Facebook, YouTube Shorts.
  • Εμπειρία σε εργαλεία μοντάζ και δημιουργίας Reels (CapCut, InShot, Premiere Rush, Canva Video, VN κ.ά.).

Προσφέρουμε

  • Δυνατότητα να είσαι κομμάτι μιας δυναμικής πλατφόρμας που αναδεικνύει τον παλμό της διασκέδασης.
  • Δημιουργικό περιβάλλον εργασίας με ελευθερία έκφρασης.
  • Συνεχή ανάπτυξη και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.
  • Πολύ καλό πακέτο απολαβών. 

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο email vacancies@diaspublishing.com   μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι αιτήσεις θα αρχειοθετηθούν για μελλοντικές ευκαιρίες και θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων μας για τρία (3) έτη, μετά το πέρας των οποίων θα διαγραφούν.

 