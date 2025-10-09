Το Check in Cyprus, ο απόλυτος οδηγός διασκέδασης και ψυχαγωγίας, αναζητά δημοσιογράφο με πάθος για τo φαγητό, την ενημέρωση και τον κόσμο της ψυχαγωγίας.
Καθήκοντα
- Δημιουργία και σύνταξη άρθρων, ρεπορτάζ και συνεντεύξεων με θέμα τη διασκέδαση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία.
- Παρακολούθηση τάσεων (events, lifestyle, μουσική, θέατρο, κινηματογράφος, νυχτερινή ζωή) και προσαρμογή θεματολογίας ή μορφής ανάλογα.
- Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την επιμέλεια περιεχομένου για την πλατφόρμα.
- Συνεργασία με την ομάδα marketing και social media για την προώθηση του περιεχομένου.
- Δημιουργία και επιμέλεια Reels, Stories και σύντομων βίντεο για Instagram, TikTok και Facebook, με στόχο την ενίσχυση της απήχησης των άρθρων
Προσόντα
- Σπουδές στη Δημοσιογραφία, Επικοινωνία ή συναφή κλάδο.
- Άριστη γλωσσική επάρκεια και δεξιότητες γραπτού λόγου (Ελληνικά & Αγγλικά).
- Εμπειρία στη συγγραφή άρθρων.
- Δημιουργικότητα, φαντασία και πάθος για τον χώρο της ψυχαγωγίας.
- Ικανότητα τήρησης deadlines και ομαδικό πνεύμα.
- Πολύ καλή γνώση Instagram, TikTok, Facebook, YouTube Shorts.
- Εμπειρία σε εργαλεία μοντάζ και δημιουργίας Reels (CapCut, InShot, Premiere Rush, Canva Video, VN κ.ά.).
Προσφέρουμε
- Δυνατότητα να είσαι κομμάτι μιας δυναμικής πλατφόρμας που αναδεικνύει τον παλμό της διασκέδασης.
- Δημιουργικό περιβάλλον εργασίας με ελευθερία έκφρασης.
- Συνεχή ανάπτυξη και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.
- Πολύ καλό πακέτο απολαβών.
Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο email vacancies@diaspublishing.com μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι αιτήσεις θα αρχειοθετηθούν για μελλοντικές ευκαιρίες και θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων μας για τρία (3) έτη, μετά το πέρας των οποίων θα διαγραφούν.