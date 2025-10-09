Σειρά εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στον αυτοκινητόδρομο Πάφου - Λεμεσού τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Τμήμα Δημοσίων Έργων, μέσω των Επαρχιακών Μηχανικών Πάφου και Λεμεσού.

Όπως ενημερώνει το κοινό το αρμόδιο Τμήμα, την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου του 2025, μεταξύ 08:30 και 17:00, θα γίνουν επιθεωρήσεις σε δύο γέφυρες κοντά στη σήραγγα της κατεύθυνσης Λεμεσού προς Πάφο.

Κατά τη διάρκεια των εν λόγω εργασιών, η λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας θα κλείσει σε μήκος περίπου 2 χιλιομέτρων και η κυκλοφορία θα διοχετευθεί στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας.

Εξάλλου, από τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, έως και την Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου του 2025, από τις 08:00 έως τις 15:00, θα πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού των ερεισμάτων και της κεντρικής νησίδας σε όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου και στις δύο κατευθύνσεις.

Οι εργασίες θα γίνονται με κινητό εργοτάξιο, με τμηματικό κλείσιμο της διπλανής λωρίδας, ανάλογα με την εκτέλεση των εργασιών.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται, όπως αναφέρει, για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση, υπομονή και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ