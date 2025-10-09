Μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, ο Κωνσταντίνος Παρμακλής, τέως Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, προχώρησε σε σύντομη δημόσια δήλωση.

«Επιτρέψτε μου, όσο αφορά το πόρισμα της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς, να περιοριστώ απλά στην ανακοίνωση του Οργανισμού», ανέφερε ο κ. Παρμακλής, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του «για τα δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης» που έλαβε μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης.

«Από πλευράς μου, θα συνεχίσω να παράγω εποικοδομητικό έργο προς όφελος των πολιτών και να βοηθώ όσους το έχουν ανάγκη. Με σεβασμό και αγάπη», κατέληξε στη δήλωσή του.

Ανακοίνωση του ΕΟΑ Λευκωσίας



Σε δική του ανακοίνωση, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), διάδοχος του καταργηθέντος Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας, προχώρησε σε διευκρινίσεις αναφορικά με τα ευρήματα της Αρχής.

Ο Οργανισμός σημείωσε ότι η Αρχή εξέτασε περίπου 70 καταγγελίες, οι οποίες όλες προέρχονταν από έναν εργαζόμενο του πρώην Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε πειθαρχική διερεύνηση για καταγγελίες παρενόχλησης και/ή σεξουαλικής παρενόχλησης.

Όπως αναφέρεται, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η Αρχή εντόπισε μόνο τέσσερις περιπτώσεις που χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν την αγορά δύο τηλεοράσεων, την τοποθέτηση περσίδων (blinds) και τη διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης για τα 70 χρόνια λειτουργίας του Συμβουλίου — όλες εγκεκριμένες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΕΟΑ τονίζει ότι «από την εξέταση δεκάδων καταγγελιών, η Αρχή εντόπισε περιορισμένο αριθμό θεμάτων, τα οποία δεν αφορούσαν συστηματική ή εκτεταμένη πρακτική, αλλά μεμονωμένες ενέργειες που συνδέονται με αποφάσεις συλλογικών οργάνων».



Ο Οργανισμός δηλώνει ότι «σέβεται πλήρως τα ευρήματα της Αρχής» και προσεγγίζει το ζήτημα «με πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας», υπογραμμίζοντας ότι «η συντριπτική πλειονότητα των καταγγελιών κρίθηκε αβάσιμη».





Η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς



Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, που δημοσιοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2025 μετά από έγκριση του Επιτρόπου Διαφάνειας, αφορά καταγγελίες εναντίον του κ. Παρμακλή και άλλων προσώπων του πρώην Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.

Η διερεύνηση ξεκίνησε έπειτα από παραπομπή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, κατόπιν καταγγελίας του τότε Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, Παύλου Νικολάου.

Δύο λειτουργοί της Αρχής διεξήγαγαν εκτεταμένη έρευνα, με 25 ακροάσεις, 14 μάρτυρες και εξέταση 186 τεκμηρίων.

Η 228σέλιδη έκθεση καταγράφει περίπου 70 επί μέρους καταγγελίες, εκ των οποίων:

τέσσερις εγείρουν ενδεχόμενο διάπραξης του αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας,

και άλλες τέσσερις σχετίζονται με πιθανά πειθαρχικά παραπτώματα λειτουργών του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την Αρχή, τα ευρήματα αυτά θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω διοικητικής ή πειθαρχικής αξιολόγησης, ενώ το υπόλοιπο υλικό δεν στοιχειοθετεί συστηματικές ή εκτεταμένες παρατυπίες.

Η υπόθεση, που είχε προκαλέσει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον, φαίνεται να ολοκληρώνεται με περιορισμένα ευρήματα και χωρίς ενδείξεις για εκτεταμένη ή οργανωμένη διαφθορά.