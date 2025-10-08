Έκκληση προς τις "αρμόδιες αρχές" να αναλάβουν ευθύνες στον τομέα της ασφάλειας οχημάτων, να επανεξετάσουν τις ληφθείσες αποφάσεις και να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα, απηύθυνε το τ/κ επιμελητήριο μηχανολόγων μηχανικών.

Σε ανακοίνωση του επιμελητηρίου επισημαίνεται ότι οχήματα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο εκστρατειών ανάκλησης και θα έπρεπε να έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία, εισάγονται στα κατεχόμενα ως μεταχειρισμένα, παρακάμπτοντας την "αρχή της οδικής ασφάλειας". Τονίζεται ότι η ασφάλεια στην κυκλοφορία είναι ισοδύναμη με την προστασία του δικαιώματος στη ζωή και ότι το δημόσιο συμφέρον υπερισχύει κάθε εμπορικού ή πολιτικού οφέλους.

Το επιμελητήριο πρότεινε τη δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής με τεχνικό συντονισμό από το ίδιο και διοικητικό προσωπικό από την «αστυνομία», στην οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των αντιπροσώπων οχημάτων, με στόχο την εφαρμογή ρυθμίσεων για ασφαλή κυκλοφορία.

Πηγή: ΚΥΠΕ