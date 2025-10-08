Η Αστυνομία στη Λάρνακα εξετάζει αδικήματα που σχετίζονται με τη βία στην οικογένεια, εναντίον άνδρα ηλικίας 58 ετών, υιού 79χρονης ηλικιωμένης η οποία φέρεται, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ο «Φιλελεύθερος» να ήταν κλειδωμένη στο σπίτι της για αρκετούς μήνες και να ζούσε υπό άθλιες συνθήκες.

Όπως ανέφερε ο Σπύρος Χρυσοστόμου, εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας «σε σχέση με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος», εξετάζονται αδικήματα για βία στην οικογένεια εναντίον του ηλικίας 58 ετών, γιου της ηλικιωμένης 79χρονης».

«Ο 58χρονος θα κατηγορηθεί για τα αδικήματα που προκύπτουν εναντίον του και η υπόθεση θα καταχωρηθεί άμεσα στο Δικαστήριο», ανέφερε.

Παράλληλα, πρόσθεσε «η 79χρονη τυγχάνει χειρισμού από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και έχει ήδη μεταφερθεί σε οίκο ευγηρίας».

Απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα, η Διευθύντρια των ΥΚΕ Μαρία Κυρατζή, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι «για τη συγκεκριμένη περίπτωση στις 29 Σεπτεμβρίου, είχαμε αίτημα από πρόσωπο φιλικό προς την κόρη της ηλικιωμένης για εισδοχή της 79χρονης σε στέγη ηλικιωμένων».

«Ακολούθησε συνεργασία με την κόρη της 79χρονης για να καθοδηγηθεί σχετικά με το αίτημα της για μεταφορά της σε οίκο ευγηρίας» είπε η κ. Κυρατζή, προσθέτοντας πως «ο οίκος είχε εντοπιστεί και βρίσκονταν σε εξέλιξη πρακτικά θέματα που αφορούσαν την μεταφορά της».

Σημείωσε ακόμα πως οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας «δεν έχουν εντοπίσει αναφορά με γεγονότα που να παραπέμπουν σε παραμέληση της ηλικιωμένης».

Η παροχή υπηρεσιών, συνέχισε, «ιδιαίτερα σε άτομα τρίτης ηλικίας που είναι πιο ευάλωτα, είναι άμεση, ωστόσο αυτό που παίζει καθοριστικό ρόλο είναι τα στοιχεία της κάθε αναφοράς που φτάνει στις ΥΚΕ, με βάση τα οποία, γίνεται ιεράρχηση για το επείγον του κάθε περιστατικού».

Σε ερώτηση κατά πόσον λειτουργός των ΥΚΕ επισκέφθηκε την 79χρονη γυναίκα, η κ. Κυρατζή απάντησε αρνητικά και πρόσθεσε πως «η αναφορά που είχαμε το απόγευμα της 29ης Σεπτεμβρίου ήταν για εξεύρεση στέγης ηλικιωμένων για μεταφορά της γυναίκας και η συνεργασία ξεκίνησε με την κόρη της για το συγκεκριμένο θέμα».

«Δεν υπήρχε κάτι το οποίο να χρειαζόταν η άμεση επίσκεψη λειτουργού στην ηλικιωμένη για να δει τις συνθήκες διαβίωσης της», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ