Η αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού, η σύσταση ομάδων άμεσης επέμβασης και ο καθαρισμός επικίνδυνων σημείων, είναι μερικές από τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Αμμοχώστου ενόψει της φθινοπωρινής περιόδου.

Σε ανακοίνωση του Οργανισμού αναφέρεται ότι «έχει ολοκληρωθεί σειρά προληπτικών ενεργειών για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών έντονων καιρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα ιεραρχήθηκαν και καθαρίστηκαν τα σημεία απορροής και διαφυγής όμβριων υδάτων, όπου παρατηρούνταν αυξημένος κίνδυνος κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων, ενώ οι έλεγχοι στα συγκεκριμένα σημεία θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της φθινοπωρινής περιόδου».

Επίσης, «συστάθηκαν ομάδες άμεσης επέμβασης, ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να υπάρχει αποτελεσματική ανταπόκριση και πραγματοποιήθηκε ενημέρωση του προσωπικού και συντονισμός με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την καλύτερη δυνατή συνεργασία και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Ακόμα αγοράστηκε και διατέθηκε στο προσωπικό ο απαραίτητος εξοπλισμός για την ασφάλεια και υποστήριξη του έργου του, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε σε ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού για τη σωστή χρήση του», αναφέρεται.

Ο ΕΟΑ Αμμοχώστου, απευθυνόμενος στους πολίτες, τονίζει τη σημασία της πρόληψης και της συνεργασίας, για περιορισμό των εν δυνάμει κινδύνων.

