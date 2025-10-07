Η Δημόσια Υπηρεσία βρέθηκε στο μικροσκόπιο του podcast Τσουρούλλης Uncensored.

Καλεσμένος ο Πρόεδρος της Επιτροπής, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στην πρόσληψη στελεχών στο δημόσιο καθώς το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την πρώτη ύλη για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας.

«Ξεκίνησε μια προσπάθεια, περίπου από το 2015, για να αλλάξουμε κάποια δεδομένα, που αφορούν τις διαδικασίες, ούτως ώστε οι προσλήψεις και η κάλυψη των αναγκών να γίνεται και να εξυπηρετεί αυτούς τους στόχους. Στα πλαίσια αυτά ψηφίστηκαν κάποιες νομοθεσίες ύστερα από πάρα πολλές συζητήσεις, που διάρκεσαν χρόνια πολλά και έτυχαν εφαρμογής το 2024».

Οι νομοθεσίες αυτές σύμφωνα με τον Γιώργο Παπαγεωργίου θα φέρουν ριζοσπαστικές αλλαγές στην πρόσληψη και κάλυψη των αναγκών τις δημόσιας υπηρεσίας, αντικαθιστώντας προηγούμενες υποκειμενικές διαδικασίες.

«Περισσότερη διαφάνεια πρώτον, δεύτερον δίνει, προβλέπει ότι όλοι όσοι θα διεκδικήσουν τέτοιες θέσεις περνούν μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης, από κέντρα αξιολόγησης, εξεταστικά κέντρα».

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των υπαλλήλων αλλά και ανώτερων λειτουργών, ο κύριος Παπαγεωργίου αναφέρθηκε σε διαδικασίες "name and shame" όσων δεν πληρούν τα κριτήρια.

Παραδέχτηκε πως στο παρελθόν υπήρξαν προσπάθειες επέμβασης κομματαρχών για ευνοϊκότερη μεταχείριση υπαλλήλων

«Θα έλεγα, όμως, ότι έχει πια εμπεδωθεί αυτό το θέμα, ότι υπάρχουν αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια».

Υπεραμύνθηκε της Δημόσιας Υπηρεσίας τονίζοντας πως σε όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοια ή και μεγαλύτερα προβλήματα.