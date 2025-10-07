Εντονη διαφοροποίηση ποσοστών παιδικής παχυσαρκίας μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, χαμηλού και υψηλού εισοδήματος, διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας εργασιών της 11ης Παγκύπριας Διημερίδας Δημόσιας Υγείας, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη.

Το ζήτημα της παιδικής παχυσαρκίας ήταν μεταξύ των θεμάτων που αναδείχθηκαν κατά τη Διημερίδα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν το ΤΕΠΑΚ και το Κυπριακό Παρατηρητήριο Υγείας Και Περιβάλλοντος Παιδιών.

Ανάμεσα στα κυριότερα ευρήματα είναι ότι θα πρέπει να γίνονται εντονότεροι έλεγχοι για τα σχολικά κυλικεία σε ανύποπτο χρόνο, γιατί παρατηρούνται παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Διαπιστώθηκε ανάγκη θέσπισης κανονιστικού πλαισίου χρήσης οθονών, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τεχνητής νοημοσύνης για παιδιά και εφήβους.

Άλλο εύρημα είναι η ανάγκη για ενίσχυση και συντήρηση πρασίνου και σχετικών υποδομών σε σχολεία και περιοχές γύρω από αυτά. Συναφές είναι και το εύρημα για αύξηση χρήσης φυσικών δαπέδων/επιφανειών και υλικών σε παιδικές χαρές και σχολικά προαύλια διότι φαίνεται ότι ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα των παιδιών.

Διαπιστώθηκε ανάγκη συνδυασμού δράσεων σε σχολεία, όπως πχ συνδυασμός διατροφής και φυσικής άσκησης. Σημαντικό παράδειγμα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι αυτό της καταπολέμησης της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα δίνοντας έμφαση στους παρακάτω πυλώνες δράσης: Κατανάλωση νερού και όχι αναψυκτικών, πρόγευμα και υγιεινά γεύματα που συνδυάζονται με φυσική άσκηση και διαχείριση χρόνου ψυχαγωγίας στις οθόνες.

Σημαντικό εύρημα είναι και το ότι η πρόληψη, δηλαδή η θεμελιώδης αρχή της δημόσιας υγείας να ξεκινά από τα σχολεία και όχι από τα νοσοκομεία.

Όπως και πέρυσι, σημειώνεται, «αναδύθηκε η ανάγκη ενδυνάμωσης συνεργασίας για θέματα υγείας παιδιών στο σχολείο μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Χρειάζεται να εμπλακούν και οι υπόλοιποι φορείς της σχολικής κοινότητας, όπως γονείς, εκπαιδευτικοί, ακαδημαϊκοί και ερευνητές/τριες».

Επίσης, διαπιστώθηκε ανάγκη παραγωγής δεδομένων παρατήρησης υγείας και περιβάλλοντος παιδιών μέσω των σχολείων τους.

Σημειώνεται, επίσης, ανάγκη ενίσχυσης του προϋπολογισμού των σχολείων από το Κράτος για θέματα υγείας, αειφορίας και περιβάλλοντος

«Η ποιότητα αέρα μέσα στις τάξεις φαίνεται να είναι χειρότερη από ό,τι στον αντίστοιχο αέρα σπιτιών των συμμετεχόντων παιδιών και οικογενειών τους, όπως αξιολογήθηκε σε κυπριακή μελέτη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Διημερίδα, σημειώνεται στην ανακοίνωση, αποτελεί μια εκδήλωση-θεσμό της δημόσιας υγείας που διοργανώνεται εδώ και 11 χρόνια από το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII), της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΤΕΠΑΚ. Η ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τη Δρα Ελισάβετ Κωνσταντίνου, Αν. Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας. Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου εκπροσωπήθηκε από την Δρα Χριστιάνα Φιλίππου Χαριδήμου, ΕΜΕ Αγωγής Υγείας.

Εκτός από τις επιστημονικές ομιλίες, σημαντικά πορίσματα αναδύθηκαν μέσα από τη συζήτηση-πάνελ με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα υγείας παιδιών και τα σχολεία, που συντονίστηκε από τον κ. Χρύσανθο Τσουρούλλη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Συγκροτήματος Δίας.

Το πάνελ, σημειώνεται στην ανακοίνωση, έφερε κοντά τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας όπως και την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου. Συμμετείχαν η Δρ Ρεβέκκα Γεωργίου, εκπρόσωπος του Υπουργού Υγείας, Μιχάλη Δαμιανού, η Δρ Χριστιάνα Φιλίππου Χαριδήμου, ΕΜΕ Αγωγής Υγείας και εκπρόσωπος της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρος Αθηνάς Μιχαηλίδου, ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Βουλευτής και Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, ο Δρ Μιχάλης Αναστασιάδης, Παιδίατρος, Πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, ο Δρ Χαράλαμπος Χατζηγεωργίου, Παιδίατρος, Ερευνητικός Συνεργάτης Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, και ο Δρ Κωνσταντίνος Μακρής, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγείας, ΤΕΠΑΚ.

Η κεντρική ομιλία της διημερίδας εκφωνήθηκε από τον Δρα Irshad Shaikh, Ειδικό Αντιπρόσωπο & Επικεφαλής Γραφείου Κύπρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος αναφέρθηκε στις κύριες προκλήσεις για την υγεία των παιδιών στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Δρ Irshad παρουσίασε τους 8 πυλώνες για την προαγωγή υγιών σχολικών περιβαλλόντων. Παράλληλα, κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν άμεση δράση για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών που προάγουν την υγεία στα σχολεία, τονίζοντας τη κρίσιμη σημασία της φροντίδας της ψυχικής υγείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρόσφατη θεσμοθέτηση του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως της 1ης Ερευνητικής Μονάδας Δημόσιας Υγείας στην Κύπρο. Πρωταρχικό μέλημα του Ινστιτούτου (CII) παραμένει η συνέχιση αξιόπιστης παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων δημόσιας υγείας υψηλής ποιότητας για νέους και υφιστάμενους επαγγελματίες δημόσιας υγείας, και η συλλογή ερευνητικών δεδομένων για την απάντηση κρίσιμων ερωτημάτων δημόσιας υγείας που θέτει η κυπριακή κοινωνία.