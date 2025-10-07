Σε χώρους που κρίνονται εντελώς ακατάλληλοι φυλάσσονται οι φάκελοι και τα έντυπα του ΤΑΕΠ Λάρνακας, σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, η Ελεγκτική διαπίστωσε ότι τα έντυπα ήταν τοποθετημένα πρόχειρα σε χώρο που παλαιότερα λειτουργούσε ως πισίνα φυσιοθεραπευτηρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η φύλαξή τους γινόταν με ακαταστασία, χωρίς χρονολογική ταξινόμηση, γεγονός που καθιστούσε ιδιαίτερα δυσχερή τον εντοπισμό και την ανάκτησή τους. Επιπλέον, ο τρόπος φύλαξης τους πέραν του ότι ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους απώλειάς τους, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ασθενών.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία δημοσιοποίησε και σχετική φωτογραφία: